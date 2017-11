Alessia Marcuzzi, in vacanza a Ibiza... torna bambina

Estate all'insegna del divertimento in famiglia per Alessia Marcuzzi, che da Ibiza condivide alcuni scatti che la ritraggono sorridente insieme al marito Paolo, a cui dispensa tanti baci e carezze, e il padre Eugenio, con cui costruisce... castelli di sabbia. I follower dimenticano per un attimo di trovarsi di fronte a una splendida 44enne dal corpo tonico e scrivono di vedere nella conduttrice una bambina mentre gioca con il suo papà sprint.

Del resto, come scrive una fan di Alessia, "stupirsi e giocare, esprimendo la propria creatività, rivela il bambino che ci appartiene ed è in ognuno di noi". E la conduttrice lo sa bene, tanto che sembra sfidare la sua piccola (e amatissima) Mia a costruire opere di sabbia. Tra i commenti alle foto su Instagram, c'è anche spazio per i complimenti al suo fisico scolpito: "Ale sei una statua!". In effetti, la Marcuzzi appare davvero in perfetta forma.