Alessia Marcuzzi in spiaggia, il suo fondoschiena è un capolavoro

12:34 - Cinguetta salutando un'isola “paradisiaca” e in attesa di rivederla in tv su un'altra isola, ecco una strabiliante Alessia Marcuzzi in vacanza. Il suo Capodanno è stato una sorta di luna di miele, l'occasione per festeggiare un mese dalla nozze con Paolo Calabresi Marconi e per ritagliarsi un po' di intimità e relax con lui. L'ultimo giorno di vacanza sulla spiaggia è un capolavoro di curve con un fondoschiena a dir poco perfetto.

Il tempo passa, ma il sedere di Alessia resta sempre costantemente splendido. Pare disegnato e scolpito, pronto per uno spot pubblicitario. Incorniciato tra mare e sabbia, il fisico della Marcuzzi inaugura il 2015 sotto il segno del sex appeal. Alessia è già in viaggio di ritorno in Italia, ma questa cartolina spedita per i follower è la più sexy di questo inizio d'anno. La presentatrice dopo aver festeggiato in anticipo con i figli il Natale a Roma è partita con il marito alla volta del mare. Sulla spiaggia ha brindato tra baci appassionati e scatti social. Ora al rientro un'altra “isola” l'attende...