Alessia Marcuzzi in slip, che notti bollenti

Coccolona e trasgressiva, casual-chic e super-elegante, Alessia Marcuzzi si riconferma una delle showgirl più sexy della tv. Col tacco 15 o con le pantofole riesce ad ammaliare i follower con le sue mise da urlo. In onda al timone del Grande Fratello sfoggia outfit provocanti e seducenti, a casa per le serate con Paolo Calabresi Marconi è acqua e sapone in tshirt e slip.