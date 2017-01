Alessia Marcuzzi in bikini sul balcone paparazzata da... Paolo

“Mio marito, un paparazzo dentro casa” cinguetta Alessia Marcuzzi postando orgogliosa gli scatti che Paolo Calabresi Marconi le ha fatto sul balcone mentre la showgirl prende il sole in bikini. Gambe chilometriche, fisico perfetto, la showgirl si rilassa in pose conturbanti, mentre il marito non le toglie gli occhi di dosso e regala il fantastico panorama anche ai follower.

“Bellissima, complimenti”, “Quanto sei sexy”, “Bella! Meravigliosa! Mi aspetto da te altri spettacoli”, “Hai un fisico perfetto”, “Bellissima, umile, divertente e pure intelligente”, sono alcuni dei commenti dei tanti fan che hanno ampiamente apprezzato lo show postato da Paolo.



In attesa di partire per le vacanze Alessia si gode la bella giornata di sole sul balcone di casa e ne approfitta per prendere la tintarella comodamente sdraiata sul divano. La prova costume è ampiamente superata e il marito non la perde di vista paparazzandola senza scrupoli.