Alessia Marcuzzi, il suo lato B scolpito manda il social in delirio

Un lato B che sembra scolpito e i follower del suo profilo Instagram in delirio. Alessia Marcuzzi lascia tutti a bocca aperta postando scatti in bikini da Formentera. Perfetta forma fisica e prova costume superata con dieci e lode per la conduttrice de L'Isola dei Famosi, che si gode la sua vacanza in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi, con cui scambia tenere effusioni.

"Up in the sky" cinguetta nello scatto più hot della serie, mentre sale di spalle gli scalini bianchi di un terrazzo e sfoggia un fondoschiena da manuale. "Bellissima", "Perfetta", "Stuenda" scrivono i fan. Poi rieccola mentre balla e canta una strofa dell'ultima canzone di Jason Derulo "Want to want me" e mostra il suo prosperoso décolleté. Con lei alle Baleari in questo assaggio di vacanze estive c'è gran parte della sua famiglia, il figlio Tommaso, che compare in molti scatti, il padre Eugenio, che Alessia menziona spesso come suo fotografo personale e Paolo calabresi Marconi naturalmente, con cui la love story prosegue a gonfie vele.