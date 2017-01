Alessia Marcuzzi, giochi proibiti in ascensore

Irresistibile passione. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si avvinghiano in attesa dell'ascensore. Dopo una cena tra amici, la showgirl e il marito rientrano a casa e, come mostrano le immagini del settimanale Novella 2000, non si trattengono e in attesa di entrare in casa si scambiano focosi baci, palpatine sul fondoschiena e abbracci appassionati.

Non importa se ci sono i flash, gli occhi indiscreti dei paparazzi, gli amici, i passanti, l'amore tra la Pinella e Calabresi Marconi non conosce tregua. Dopo le vacanze al mare e prima della partenza per Londra, Alessia si lascia trasportare dalle emozioni e nell'atrio del palazzo si "incolla" a Paolo. Giochi proibiti, mani che si incrociano, lati B che si sfiorano per un siparietto caliente in una notte romana. Per la Marcuzzi e Marconi in amore non ci sono colpi proibiti e la passione trabocca...