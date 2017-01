Alessia Marcuzzi - Francesco Facchinetti, Natale in anticipo e insieme

Natalino a casa di Franci" cinguetta una spumeggiante Alessia Marcuzzi piostando la foto di un quadretto familiare perfetto. Accanto a lei c'è il marito Paolo di fronte l'ex Francesco Facchinetti con la moglie Wilma il piccolo Leo e il pancione. A terra nel mezzo la coccolatissima Mia. Per lei la famiglia allargata si è riunita per festeggiare Natale in anticipo a Mariano Comense, nella villa dell'ex dj.

A dimostrare che Francesco e Alessia hanno saputo mantenere ottimi rapporti e costruire una perfetta big-family. Eccoli tutti insieme eleganti e natalizi per brindare in anticipo ma tutti insieme. Sul pavimento di casa Facchinetti, nella casa tra il verde della Brianza, si sono ritrovati sereni e felici. Mia è avvolta da un sacco a pelo di peluche e intorno ci sono tutti i suoi cari. Alessia in nero, Wilma in rosso, entrambe biondissime e bellissime.