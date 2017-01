Alessia Marcuzzi, feste sotto il sole e clima hot

Come da tradizione per la Marcuzzi, "Natalino" in famiglia, ma Natale in vacanza... con il marito in una sorta di bollente luna di miele. Alessia Marcuzzi, dopo aver festeggiato con la sua famiglia allargata tra bambini, parenti e regali da scartare, è volata al caldo con Paolo Calabresi Marconi. Gli scatti e i video social sono da mozzare il fiato.