Alessia Marcuzzi: "Faccio una vita al limite della noia e non ho paura di invecchiare"

Non ha paura di invecchiare, purché non debba farlo da sola, Alessia Marcuzzi , che a 42 anni benedice i cambiamenti, del corpo e del carattere. In un'intervista a Grazia, la conduttrice televisiva parla degli amori, dei figli e della sua vita, definita "al limite della noia" e spiega come va dritta per la sua strada nonostante ci sia chi la critica per aver avuto due figli da due uomini diversi.

"C'è chi non me lo perdona, da principio ci stavo malissimo" dice la Marcuzzi, parlando dell'influenza dei social network, e ricorda che "bisogna saperli usare senza essere usati". E proprio attraverso la Rete la conduttrice ha annunciato il suo matrimonio a sorpresa con Paolo Calabresi Marconi, celebrato lo scorso dicembre: "Non volevo un bagno di folla. Vivo letteralmente inseguita dai paparazzi. Il giorno del viaggio è stato stupendo: sola, in treno, con il mio vestito da sposa in valigia, senza che nessuno sapesse chi fossi e dove andassi. Meraviglioso".



Il sì con il produttore romano, racconta la timoniera dell'Isola dei Famosi, è arrivato dopo anni di frequentazione: "Io di lui pensavo che fosse figo. Anche io gli piacevo, me lo ha rivelato sua nonna, quando l'ho incontrata. Ha detto a Paolo: Questa è la donna che insegui da vent'anni. Finalmente".



La decisione di convolare a nozze è maturata dopo un weekend insieme in Alto Adige in compagnia di Tommaso e Mia, i figli di 14 e 3 anni avuti rispettivamente da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Dei suoi ex compagni famosi, la conduttrice dice: "Sono una stra-privilegiata, ho un ottimo rapporto con i padri dei miei figli. Con loro mi sono lasciata in modo consensuale quando, nonostante gli sforzi, ho capito che la nostra storia era finita".



E sui motivi per i quali con nessuno dei due precedenti compagni è scattata l'idea di andare all'altare, la Marcuzzi spiega: "Non era il momento: ero concentrata sul lavoro, oppure avevo i bambini piccoli oppure ero diversa... chissà. Sono molto cambiata negli ultimi anni". E' stata la rottura con Facchinetti a segnare un punto di svolta nella sua vita: "Ho capito che dovevo stare un po' sola. Capire cosa volessi essere o almeno diventare. Sono stata single due anni, non volevo nessuno e non cercavo nessuno. Ho capito di aver voglia di una famiglia".



Ora che una famiglia l'ha costruita, è stato più semplice incassare anche le critiche: "All'inizio dell'Isola dei Famosi dicevano che non avevo personalità, scambiavano il mio modo educato per debolezza. Ho sofferto moltissimo, ma è durato poco. Io sono gentile, questo è il mio modo di vivere e di fare tv. Se non va bene: pazienza".