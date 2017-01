Alessia Marcuzzi è... una Pinella brilla

11:26 - Seratina "allegra" per Alessia Marcuzzi, che pare aver esagerato un po' con il vino. "La Pinella brilla", cinguetta la conduttrice, semi sdraiata sul divano di casa, il cuscino sulla testa, minigonna e parigine sexy e aggiunge, parlando di Paolo Calabresi Marconi: "My boyfriend is crazy, totally mad", "il mio fidanzato è pazzo, completamente matto"...

Momenti di vita privata che la bella Alessia condivide con i suoi fan su Instagram. La sua love story con Paolo Calabresi procede a gonfie vele e come ragazzini i due si divertono e si ubriacano un po' davanti alla televisione: "X Factori & Wine", scrive la Marcuzzi. E mentre il suo ex compagno Francesco Facchinetti si appresta a diventare papà per la seconda volta, lei per ora pensa a fare la mamma e la conduttrice, di un nuovo programma si mormora nei corridoi dello showbiz, e nel frattempo se la gode con Paolo Calabresi e sta... allegra!