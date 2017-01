7 gennaio 2015 Alessia Marcuzzi & Paolo Calabresi Marconi, una settimana di passione pura alle Maldive La coppia in luna di miele tra acrobazie erotiche in mare e baci sulla spiaggia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:16 - Otto giorni di passione pura su un atollo delle Maldive tra baci avvinghiati in acqua, acrobazie erotiche, teneri abbracci. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno trascorso una luna di miele bollente come mostrano le foto del settimanale Chi che li ha seguiti sulla spiaggia paradisiaca tra bikini da togliere il fiato e scatti hot tra marito e moglie.

Bikini bianco per la showgirl che si appresta a dedicarsi a un'altra isola... televisiva questa volta. Seno prorompente, fondoschiena che pare disegnato, fisico scolpito, la Marcuzzi ha lasciato Mia con papà Facchinetti e Tommaso con Inzaghi per dedicarsi completamente alla sua dolce metà.



L'amore tra Calabresi Marconi e la conduttrice è sbocciato circa un anno fa e nel giro di pochi mesi Alessia si è resa conto che quell'uomo, che conosceva da anni, era destinato a diventare il suo grande amore. Ha aspettato parecchio prima di presentarlo ai figli, poi quando ha capito che anche a loro piaceva un sacco ha deciso, a sorpresa, di fare il grande passo. Il primo dicembre si è sposata a Londra e da allora è una continua luna di miele per i due tra amore casalingo e baci esotici.



In vacanza alle Maldive la coppia si è lasciata andare: giochi sulla spiaggia, baci in acqua, acrobazie erotiche in un panorama mozzafiato. Ora manca solo una nuova cicogna a completare il quadretto. A giudicare dalle forme scolpite di Alessia non è ancora in volo, ma chissà... Del resto la Marcuzzi ci ha abituato alle sorprese.