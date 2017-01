Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, tenero abbraccio

Mentre il suo ex compagno Francesco Facchinetti sta per diventare padre per la seconda volta, dalla sua nuova fidanzata Wilma Helena Faissol, anche Alessia sembra infatti decisa a consolidare la sua unione con Paolo Calabresi Marconi, con cui è insieme da sette mesi. E consolidare significa vivere insieme e magari anche sposarsi. Che sia arrivata finalmente anche per la bionda conduttrice il momento del sì? Né con Simone Inzaghi, padre del figlio Tommaso, né con Facchinetti infatti la Marcuzzi è riuscita ad arrivare all'altare.



Con il bel produttore invece, titolare della Buddy Film, Alessia sembra aver trovato finalmente serenità e solidità e voci di corridoio darebbero i due ad un passo da un matrimonio in gran segreto, lontano da occhi indiscreti e paparazzi. Succederà entro la fine dell'anno? Intanto la signora del Grande Fratello si tiene in forma e in tuta da ginnastica, leggings e top aderente, sfoggia le sue curve conturbanti. Sempre al top, sempre più bella!