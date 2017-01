Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, romantici a Milano

11:43 - Sempre più spesso a Milano, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si concedono una passeggiata a braccetto per le vie del centro con sosta in un noto ristorante di pesce in zona Brera. Jeans, occhiali da sole e viso rilassato per entrambi che, a pancia piena, proseguono il loro giro a piedi incuranti dei paparazzi. Sposi da una quindicina di giorni, Alessia e Paolo si godono qualche momento di relax lontano dalla loro casa romana.

L'ultimo avvistamento nel capoluogo meneghino risale a una settimana fa quando, pizzicati fuori dalla Stazione Centrale si sono diretti in taxi a casa di amici per una cena in compagnia. Brillocco e fede nuziale all'anulare sinistro della presentatrice non sono sfuggiti ai flash.



Per Alessia questo è un vero periodo d'oro sia dal punto di vista personale sia da quello professionale. Dopo il matrimonio da favola celebrato a Londra in gran segreto il primo dicembre, trascorrerà il suo primo Natale da coniugata in compagnia degli affetti più cari e poi si preparerà a condurre L'Isola dei Famosi i cui studi televisivi del programma sono a Milano. Che la coppia stia cercando un nido d'amore temporaneo nel capoluogo lombardo per tutta la durata del reality?