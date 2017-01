Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: ecco il diario e le foto delle loro nozze segrete

"Diario di un giorno speciale", scrive Alessia pubblicando foto e dettagli della sua "romantica fuga d'amore" in Inghilterra. Perché di questo in fondo si è trattato. Un matrimonio deciso due mesi prima, come specifica la stessa Marcuzzi e organizzato in tutta fretta e in gran segreto, grazie soprattutto all'aiuto di Alessandra Grillo, amica e wedding planner di fiducia. Nessuno se lo aspettava e nessuno ne sapeva nulla. "Abbiamo deciso di fare tutto in gran segreto, per cercare di fare una cosa molto intima e, anche perché volevamo che quel giorno fosse tutto nostro e dei nostri cari, in un luogo dove non ci conoscesse nessuno. E direi che ce l'abbiamo fatta!", dice la conduttrice sul suo Blog, dove soddisfa tutte le curiosità dei suoi pinelli e delle sue pinelle. L'abito, "il più bello e rock che potessi mai desiderare" è stato disegnato da Giambattista Valli, le scarpe, comprate a Parigi due giorni prima delle nozze, erano di Jimmy Choo.



E poi i vestitini delle bimbe firmati "La Stupenderia", il menù del pranzo tutto dedicato ai sapori italiani e la torta, creata appositamente per i due sposi da una famosa cake designer inglese che si chiama Peggy Porschen. Cinque testimoni a testa, "Marella, Claudia, mia cugina Valentina, Ezia e Daniela per me e, Alessio, Luigi, Nicola, Daniele e Andrea per Paolo". Gli uomini tutti rigorosamente in tight e dress code: i colori del bosco per le donne. E ancora la prima e unica foto circolata sui media, scattata col telefonino dalla sua amica Claudia e la piccola Mia, che credeva il matrimonio fosse il suo, poi la festa durata fino a notte tarda, di cui però parlerà più avanti...



E' felice Alessia, non sta più nella pelle! Tornata in Italia da alcuni giorni sfoggia la sua fede nuziale con orgoglio e si gode il suo nuovo status di donna sposata... Adesso può finalmente raccontare tutto, di quel giorno così speciale e unico, che ha voluto tenere per sé e per le persone più vicine. Adesso può rendere pubblico il suo matrimonio... segreto. Ma c'è ancora qualcosa che non svela. Nella rubrica Giri di valzer, di Verissimo si parla di altre sorprese in arrivo... che si tratti di un dolce..."segreto"?