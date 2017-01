Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi avvinghiati sul divano di casa

Avvinghiati in un bacio di passione, Alessia MArcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non si contengono e sul divano di casa si abbandonano ad un momento di irrefrenabile attrazione fisica. Ad immortalarli l'amico Alessio Gramazio, poi lo scatto finisce sul social. Sposati da sei mesi la loro love story prosegue a gonfie vele. La conduttrice televisiva e il marito sono proprio innamoratissimi e inseparabili.

Quando la piccola Mia non c'è però Alessia ne sente sempre la mancanza. E in uno scatto dal lettone di casa la bionda presentatrice fotografa le gambe nude di Paolo e le sue con tanto di lingerie di pizzo bianco in vista e un pupazzo dallo sguardo triste appoggiato sull'inguine: "Lilly misses Snipul" cinguetta la Marcuzzi. Mia o Snipul come la chiamano i genitori è stata infatti da papà Francesco Facchinetti per l'intero weekend. Che sul suo profilo Instagram posta teneri scatti a letto con i suoi tesori, Mia e il piccolo Leo (avuto dalla compagna e futura sposa Wilma Helen Faissol).