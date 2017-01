Alessia Marcuzzi e Federica Pellegrini, fine settimana in coppia tra bagni e coccole

"Il sogno della mia vita si è avverato!!! Ho nuotato con lei... la numero 1 @kikkafede88 #chebruttafigura #dajepinella #16gradi", scrive la Marcuzzi su Instagram mostrando una foto in cui le due hanno i piedi già in mare. Una nuotatina in compagnia in acque non proprio calde e poi di corsa tra le braccia dei propri compagni. Alessia non perde occasione per baciare e stringere a sé il marito sposato meno di un anno fa. Federica e Filippo, in pantaloni e felpa, si regalano invece una romantica passeggiata sulla spiaggia.



Poi si ritrovano tutti insieme sul terrazzo della villa di Malagò. Anche se la giornata sembra freddina e nuvolosa, sia la Marcuzzi, sia la Pellegrini postano due scatti in bikini. Alessia al riparo dal freddo, con un costume fluo è un'esplosione di curve. "Eh si...se ci si mette nella posizione giusta, si indossa un bel costume colorato e si usa il filtro abbronzante di Instagram, si viene bene per forza!!!" , mentre Kikkafede88, in posa sul terrazzo fronte mare, mette in mostra il suo fisico sportivo. Entrambe possono dichiararsi soddisfatte dalla prova costume.