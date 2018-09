Alessia Marcuzzi diventa milanese tra feste e reality

Tutto pronto per il trasferimento a Milano di Alessia Marcuzzi. La showgirl che condurrà due programmi tv proprio dal capoluogo lombardo si prepara a fare i bagagli e a trasferirsi da Roma. Per ambientarsi, Alessia partecipa alle feste mondane e stende tutti con il suo sex appeal.

Pochi giorni fa il settimanale Chi annunciava il trasferimento. Alessia cerca casa all'ombra della Madonnina in vista della stagione televisiva in partenza tra L'isola dei famosi e Le Iene. Anche Mia Facchinetti da gennaio frequenterà una scuola milanese e abiterà più vicina a papà Francesco.



Per entrare più facilmente nel mood di Milano quale miglior soluzione se non quella di partecipare alle feste cittadine? E così ecco la Marcuzzi stendere tutti alla Rotonda della Besana con un abito nero lungo fino a piedi, ma scollato e sensuale come una principessa al ballo...