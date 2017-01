Alessia Marcuzzi, coscia lunga e sexy

Alessia Marcuzzi sfoggia la sua carrozzeria. Dopo aver cinguettato, qualche giorno fa, "Urge carrozzeria specializzata per raddrizzamento arti inferiori..." torna a mostrare le gambe. Non più nascoste sotto i leggings neri che – a dire dei follower – mostrano un'eccessiva magrezza, ma nude e in bella vista per il piacere della vista. L'abito verde scelto dalla presentatrice ha due spacchi vertiginosi e lo stacco di coscia è notevole.