Alessia Marcuzzi, compleanno d'amore a Dubai

Ha atteso il suo compleanno in compagnia dei figli Tommaso e Mia giocando in salotto, si è concessa un aperitivo per sole donne con le amiche ed è volata a Dubai con i suoi amori. Alessia Marcuzzi, 44 anni portati divinamente, si mostra su Instagram in costume abbracciata al suo Paolo mentre sfoggia curve da ragazzina...

Un balletto improvvisato di Alessia e Mia in salotto annuncia l'imitazione della foca monaca di Tommaso. E' così che la famiglia Marcuzzi attende il compleanno della presentatrice. Ma questo è solo l'inizio dei "pazzi" festeggiamenti. Poi un brindisi con le amiche, tra cui Elena Santarelli che su Instagram cinguetta: "Happy birthday @alessiamarcuzzi !sei una ragazza che non sa cosa sia l'invidia,sei generosa,gentile e tanto simpatica ...ah dimenticavo "un po' pazzerella" ...impossibile non amarti". Al suo messaggio si aggiungono una cascata di auguri social tra cui quello di Francesco Facchinetti e famiglia: "Auguri ALE! Sei una mamma stupenda e una donna incredibile. Ti voglio bene. Francy PS Auguri anche da parte di Liv, Leo, Lollie e Wilma".



I festeggiamenti si spostano a Dubai con il marito, Mia e una coppia di amici. Alessia incantevole in slip e canottiera neri, in riva al mare, abbraccia il suo Paolo e mostra uno scorcio del suo sedere super tonico.