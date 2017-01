Alessia Marcuzzi, cena sexy e baci a Paolo

Un abito senza spalline nero, che lascia scoperto il décolleté e le lunghe gambe, una posa sensuale e il gioco è fatto: "Questo look potrebbe essere perfetto per una cena molto, molto, romantica… magari perché no, potreste organizzare una piccola sorpresa per i vostri mariti o fidanzati anche in casa” scrive sul suo blog la Marcuzzi. E poi suggerisce ai fan di preparare una bella cenetta, senza dimenticare qualche accorgimento sexy: "Inutile negarlo, ai nostri ometti i tacchi piacciono!".



E poi posta di foto di baci, passeggiate, occhiate languide e amore che traspare da ogni scatto. Pronta per ricominciare l'avventura televisiva, Alessia sta caricando ancora un po' le pile grazie alla passione con il suo Paolo.