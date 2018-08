Alessia Marcuzzi, a Formentera riesplode la passione con il suo Paolo

Dalla Spagna alla Grecia, quella di Alessia Marcuzzi è stata una estate all'insegna dell'amore e della famiglia. La conduttrice è sempre più innamorata del marito Paolo Calabresi e la passione, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi", dopo quattro anni non si è mai spenta. La coppia si è concessa una fuga romantica a Formentera tra teneri baci in acqua, relax e coccole.