Alessia Fabiani, pancino sospetto

Un indizio non fa una prova, ma un abito che accentua le curve sul punto vita fa... un pancino sospetto. Negli ultimi tempi gli scatti di Alessia Fabiani non mostravano mai la pancia: pose furbe che da dietro, di profilo o con le mani davanti non mettevano mai in evidenza curve sospette. Fino al selfie in Toscana. I follower chiedono: aspetti un altro bebè? Ma lei rimuove il commento.