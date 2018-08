Alessia Fabiani al mare con i figli: "Sono una mamma protettiva"

Vacanze da mamma a Silvi Marina per Alessia Fabiani che, sdraiata sul lettino in prima fila, non perde di vista i suoi gemelli Kim e Keira mentre giocano a pochi passi da lei e da nonna Patricia. In costume l'attrice abruzzese mette in luce il suo fisico da 10 e lode immortalato da Tgcom24 in riva al mare...

Solare e disponibile, Alessia si gode la sua vacanza in famiglia con i figli di 6 anni. "Non voglio baby sitter. A loro penso io ancora per un po' di anni. Mi sento di crescerli e proteggerli", confida mentre i gemelli, avuti da Fabrizio Cherubini, si divertono con la sabbia.



A 41 anni la Fabiani sfoggia curve da capogiro mentre si rinfresca in acqua e passeggia sul bagnasciuga. "Merito di una buona alimentazione senza troppe privazioni, della palestra che aiuta a restare tonici e del dna di mamma Patricia", confida lei strizzando l'occhio alla madre.



Abruzzese di nascita e romana d'adozione dopo una parentesi milanese, Alessia si dedica con passione al teatro: "Dopo tante esperienze in tv, ora ho trovato la mia strada e anche se le proposte non mancano, al momento voglio solo essere una madre presente per i miei figli che reclamano la mamma vera e non quella vista sul piccolo schermo".