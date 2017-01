Alessandro Matri, babbo premuroso con Sofia tra le braccia

Ancora alle prime armi, Alessandro Matri tiene tra le braccia la piccola Sofia seguendo i consigli di Federica che non perde mai di vista papà e figlia teneramente insieme. I neo genitori, fashion e in splendida forma, a passeggio per le vie di Milano hanno occhi (e baci) solo per la neonata, avvolta in una copertina bianca, come mostrano le immagini del Settimanale Nuovo.