Alessandro Matri, a nanna con papà

La Nargi qualche tempo prima di partorire aveva dichiarato che tra i due era Alessandro quello più emozionato all'idea di avere una bambina. Quando gli ha dato la bella notizia, lui tremava. E in effetti le fotografie di Alessandro con la sua piccolina sono davvero emozionanti. Come una delle ultime che lo ritrae durante una passeggiata con Federica e Sofia: “Family a passeggio”. Mentre nella didascalia con papà e figlia che dormono sul divano la ex velina scrive spiritosa: “Amore vado a fare una doccia, controlla Sofia........ Vado in sala e Loro dormono”.