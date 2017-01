Alessandro Martorana: "Sposerò presto Elena Barolo"

Il party per il suo compleanno è sempre il più atteso. D'altronde Alessandro Martorana veste il jet set internazionale ma anche tantissime star di casa nostra. Così per tutti la sua festa, quest'anno con atmosfere Anni 50 curate da Isa Fiore , è sinonimo di eleganza e mondanità. A Tgcom24 il couturier si racconta tra lavoro - sempre in giro per il mondo - e vita e privata: " Elena Barolo ? E' la donna della mia vita, la sposerò presto!".

Alessandro, sei consapevole che il tuo compleanno è vissuto come uno degli eventi più mondani dell'anno a Milano?

Me ne sono accorto dalla richiesta di inviti. Io lo faccio soprattutto per gli amici. Per stare insieme, è un momento di ritrovarsi, viaggio sempre, e una volta l'anno stare insieme alle persone alle quali voglio bene mi fa piacere. Mancano le serate in black tie e questa è l'occasione giusta.

Quest'anno avete pensato a una atmosfera da club Anni 50 per il party...

Io amo l'America e i film vintage di quegli anni. Amo Frank Sinatra, è un ambiente che avrei voluto vivere soprattutto per l'eleganza delle persone. Tutti con il cappello, la giacca, la cravatta.

Vesti le personalità più importanti, dall'Europa e Arabia Saudita, cosa ti chiedono?

In Arabia Saudita lavoro con la famiglia reale. Amano il gusto italiano, la filosofia, mentalità e cultura italiana.

La richiesta più strana?

Ero a Ibiza e mi hanno mandato un jet privato per andare in Marocco. Bene, dopo 5 ore di volo e 15 minuti di incontro sono tornato in vacanza...

Le star, come ad esempio Federica Pellegrini, scelgono spesso i tuoi abiti: non è difficile esaltare la femminilità con gli abiti maschili?

Federica è molto femminile, è molto facile da vestire. Da Melissa Satta a Elisabetta Gregoraci, da Elle Macpherson a Zoe Saldana mi diverte molto vestire le donne.

A proposito di donne, quando sposi Elena Barolo?

Presto sicuramente. Mi sposerò il giorno del mio compleanno e farò una sorpresa a tutti. Durante il party arriverà Elena vestita da sposa...