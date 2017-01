Alessandra Pierelli, la sua vita senza tv

11:02 - Lontana dai riflettori da tanto tempo, Alessandra Pierelli, famosa corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex di Costantino Vitagliano, racconta sui social la sua vita da mamma e moglie lontana dalle telecamere. Amatissima dai follower la Pierelli posta scatti di vita quotidiana: dalla spesa al mercato, alle coccole con i due figli passando per i selfie in palestra con le amiche e i baci appassionati al marito.

Sposata con Fabrizio Baldassarri, giocatore di poker, dalla primavera 2011, Alessandra ha due bambini: Daniel, 4 anni, e Liam, 2. Sul suo profilo Instagram l'album della sua vita lontana dai riflettori: le sedute in palestra con le amiche, i giochi con i piccoli e tanto, tanto amore per Fabrizio tra baci appassionati, dediche romantiche e abbracci di coppia. Ogni tanto qualche incursione vip come la cenetta con l'amica Eleonora Pedron e Max Biaggi o la foto con Elisabetta Gregoraci...