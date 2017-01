Alessandra Pierelli, bikini a Ibiza con Fabrizio

Gli scatti in bikini, la vacanza a Ibiza, i bambini al mare. Alessandra Pierelli, famosa corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex di Costantino Vitagliano, si svela sul suo seguitissimo profilo social. "I love you so much" cinguetta al marito Fabrizio Baldassarri, giocatore di poker, sposato nella primavera 2011.