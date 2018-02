Alessandra Mastronardi, il suo nuovo amore è l'attore Ross McCall

Carriera in ascesa e amore a gonfie vele. Almeno così sembra dalle immagini di "Diva e Donna" scattate fuori da un locale romano. Alessandra Mastronardi , celebre attrice italiana sempre più apprezzata all'estero si abbandona fra le braccia del collega Ross McCall . Tra i due sguardi d'intesa, baci e abbracci. E del suo ex Liam McMahon nessuna traccia (neanche social) da quanche mese.

Dall'irlandese Liam allo scozzese Ross... il passo (in amore) è breve per la Mastronardi. L'attrice solo due anni fa si era trasferita a Londra per stare al fianco del compagno McMahon con il quale ha trascorso momenti felici alternati a situazioni più complicate. Ma proprio quando sembrava che tra i due filasse tutto liscio i rispettivi social hanno smesso di parlare di loro. L'ultimo scatto insieme risale al 12 ottobre scorso. Poi il nulla, fino ad ora. "Diva e Donna" pizzica Alessandra tra le braccia di un uomo fuori da una pizzeria. Lui è l'attore 42enne, noto per aver recitato nelle serie tv "Band of Brothers - Fratello al fronte" e "White Collar". I due, impegnati sullo stesso set del film romantico "Us" girato a Roma e dintorni, parlano, si sorridono e si abbracciano. Lui le scocca un bacio affettuoso sulla testa mentre la tiene stretta a sé e lei sembra molto felice...