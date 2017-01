Alessandra Mastronardi con un misterioso accompagnatore

11:53 - Da poche settimane è tornata single. Con il fidanzato Liam McMahon si è presa una pausa di riflessione e al Foro Italico, ad assistere alla partita di tennis degli Internazionali, Alessandra Mastronardi arriva con un misterioso amico. Con Liam sembravano una coppia affiatata, ma la distanza tra i due (lei a Roma e lui a Londra) pare abbia giocato a loro sfavore.

"Ci siamo dati un ultimatum. Andare avanti così è faticoso, dobbiamo prendere una decisione. O si costruisce qualcosa di duraturo o ci si lascia. Ora siamo in pausa. Vedremo. Sono una che rimugina a lungo, ma una volta presa una decisione non torno più indietro" ha dichiarato l'attrice, lanciata dal personaggio Eva nella fiction I Cesaroni, al settimanale Grazia.



"Il senso materno non mi manca davvero. Ma per mettere al mondo un bambino avrei bisogno di una maggiore stabilità. La famiglia non è un gioco" aggiunge la 29enne scritturata da Woody Allen nella commedia To Rome with Love, e che di recente ha girato il film Life accanto alle superstar Robert Pattinson e Dane DeHaan.