Alessandra Amoroso lava i denti e si mostra... al naturale e con le occhiaie

11:51 - Un po' di occhiaie, niente make up e i capelli spettinati. Intenta a lavarsi i denti di prima mattina Alessandra Amoroso posta uno scatto "natural", in cui appare senza trucco e senza inganno. "#Sonno #buongiorno #bigfamily", cinguetta l'ex vincitrice di Amici e i follower apprezzano... anche le sue imperfezioni del mattino: "Bella e semplice. Grande Ale".

"Sei sempre bellissima" e ancora "Stupenda" ritwittano i fan. Al suo pubblico del resto Alessandra piace anche per questo. La cantante salentina non è certo una narcisa e da sempre sui suoi canali social posta foto che la ritraggono nel quotidiano e al naturale.



Da pochissimi mesi è finita la sua storia d'amore con lo storico fidanzato Luca De Salvatore, ma lei non si è persa d'animo. La vita continua. Sempre sorridente e felice eccola mentre bacia il piccolo appena arrivato dell'amica Daniela Stradaioli, ex ballerina di Amici. Poi a cena con la sorella e un'amica e ancora con la maglietta con il logo Party In Pink per sostenere una campagna per la lotta contro il tumore al seno. Vulcanica, allegra e spensierata.