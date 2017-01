Alessandra Ambrosio, vacanze italiane e gambe allo scoperto

Alessandra Ambrosio fa tappa in Italia e dal lago di Como si cimenta con la nostra lingua, salutando via social il Bel paese con "Buon Giorno Italia!" e "Ciao Amore". Complice il bel tempo la supermodella brasiliana scopre le gambe perfette, regalando scatti sensuali direttamente dal suo camerino. La top è impegnata in uno shooting in riva al lago, ma non mancano i momenti di puro relax come una serata con gli amici a Milano.

Una primavera fitta di impegni per la modella, che solo qualche giorno fa era sulla spiaggia di Mykonos con la collega Sara Sampaio per un servizio fotografico in bikini. Tanti impegni in giro per il mondo quindi, ma Alessandra è prima di tutto una mamma amorevole. Per festeggiare i tre anni del figlio Noah ha infatti organizzato una festa a tema 'super', con protagonisti Superman e Spiderman. Dagli addobbi alla torta, Alessandra ha pensato tutto nei minimi dettagli per celebrare al meglio il suo 'super boy'.