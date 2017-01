Alessandra Ambrosio tutta nuda sui social

Una catenina al collo e una veretta al pollice sono le uniche cose che Alessandra Ambrosio indossa in uno scatto social in bianco e nero. Il sexy angelo mette a nudo le sue curve a dir poco perfette, dal seno al ventre, alle natiche. E intanto si prepara a calcare la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show, appuntamento che verrà trasmesso in televisione il 5 dicembre sul canale CBS.

La supermodella brasiliana dalle misure invidiabili regala immagini hot sul profilo Instagram con due foto in cui compare completamente nuda. In una in bianco e nero, sdraiata sugli scalini con la pelle bagnata copre appena le sue parti intime, nell'altra posa mentre si rinfresca con una doccia all'aperto. Sono scatti che stuzzicano e infiammano gli animi dei follower.



L'Ambrosio in questi giorni si sta preparando per uno spettacolo meno virtuale ma altrettanto celestiale in veste di angelo. Si avvicina infatti la data del Victoria’s Secret Fashion Show, che quest'anno si terrà a Parigi e verrà trasmesso in televisione a dicembre. Un evento atteso per il quale Alessandra e le altre modelle (52 in totale, di cui 12 "angeli": Adriana Lima, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Romee Strijd, Martha Hunt, Taylor Hill, Josephine Skriver, Sara Sampaio, Josephine Skriver, Stella Maxwell, Lais Ribeiro e Jasmine Tookes, che indosserà l'annuale Million Dollar Bra di pietre preziose) stanno seguendo un regime alimentare rigoroso e un duro allenamento fisico.