Alessandra Ambrosio, tutta nuda per David Bellemere

Bellissima e statuaria. Alessandra Ambrosio mostra il suo corpo scolpito completamente nuda in una serie di scatti condivisi sul suo profilo Instagram e su quello del fotografo David Bellemare, che lasciano senza parole. La Rete impazzisce e i "like" superano quota 130 mila in pochissime ore: Tramonto a Malibu" scrive la top brasiliana seduta su un tronco d'albero in una foto ad altissimo tasso erotico.

Classe 1981, mamma di due bambini, rispettivamente di 8 e 4 anni, la modella di Victoria's Secret non è certo nuova agli scatti senza veli. E quando non posa in bikini come Angelo, spesso toglie slip e reggiseno e mostra le sue curve statuarie e il suo corpo perfetto in foto artistiche e bollenti, davanti alle quali si resta senza parole... le migliaia e migliaia di "like" parlano da sole.