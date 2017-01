Alessandra Ambrosio, spacco a effetto... nudo

11:44 - Dalla passerella londinese del Victoria's Secret Show 2014 al red carpet del 19°"Acria Holyday Dinner", tradizionale serata benefica newyorkese con tanti vip. Alessandra Ambrosio incanta ovunque vada. E appena "smesso" il preziosissimo Fantasy Bra, il reggiseno tempestato di pietre preziose da milioni di dollari, la top indossa un abito mozzafiato con uno spacco che lascia nudi schiena, lato B e gambe.

Un corpo statuario, curve sensuali e perfette, la modella brasiliana, 33 anni e due figli sfoggia uno stacco di gamba da catturare tutti i flash della serata. Il red carpet è suo e nemmeno le prosperose forme di Kim Kardashian con un reggiseno che le strizza il décolleté possono rubarle la scena. Intanto su Instagram la splendida top appare in bikini a New York: "Baby it's cold outside", ragazzi è freddo là fuori, cinguetta... ma con la sua bellezza di certo l'atmosfera fa presto a riscaldarsi!