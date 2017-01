Alessandra Ambrosio, nuda al tramonto: il video fa impazzire il web

Il suo obiettivo è lanciare il nuovo brand di costumi “ale by Alessandra”, una collezione di capi unici realizzati con pizzi, uncinetto e motivi floreali, ma per sponsorizzarli sceglie la migliore delle testimonial: lei stessa. Alessandra Ambrosio posa per un video in bikini e la clip pubblicata sui social si conclude con uno scatto della modella di Victoria's Secret, 35 anni, madre di due bambini, nuda al tramonto. Il web impazzisce...