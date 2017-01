Alessandra Ambrosio, lato B in primo piano e sexy balletto

E' un video che ipnotizza quello che Alessandra Ambrosio condivide sul social mettendo in primo piano il suo lato B leggermente insabbiato che si muove sulle note di "Work", di Rihanna. La modella brasiliana impegnata in uno shooting mozzafiato alle Maldive se la ride e cinguetta: "Working my A** off", faccio lavorare il mio sedere. E regala un altro scatto del suo celebre derrière.

Trascorre gran parte della sua vita in costume per contratto anche se si sente sempre in vacanza (come puntualizza il suo #foreveronvacation che si replica ad ogni scatto), Alessandra Ambrosio, bella come poche, questa volta dà il meglio di sé alle Maldive per un servizio fotografico paradisiaco. E proprio tra uno scatto e l'altro trova il tempo per scherzare puntando il telefonino sul suo sedere che inizia a oscillare sulle note di Rihanna. Il video di pochi secondi raccoglie più di 400mila follower in meno di 24 ore.