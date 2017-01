Alessandra Ambrosio in ospedale dopo il Coachella

10:53 - Un weekend scatenatissimo al Coachella con le amiche, poi il mal di testa e l'ospedale. E' finita così la festa di Alessandra Ambrosio dopo lunghe giornate e notti piccolissime per il festival californiano. Un sacco di foto postate sui social, look country-sexy e fisico al top in bella mostra, ma alla fine alla supertop è scoppiato un gran mal di testa. Tanto da finire all'UCLA Hospital di Westwood a Los Angeles.

Pelle ambrata, scollature mozzafiato, gambe chilometriche e tanto divertimento per il Coachella di Alessandra che in questi giorni ha festeggiato anche il 34esimo compleanno. Un amico dell'angelo di Victoria' s Secret ha raccontato al Daily Mail che la visita al Ronald Reagan Medical Center era già stata programmata e non è dovuta ai bagordi del weekend. Solo il giorno prima la Ambrosio cinguettava con le amiche, parlando del festival: “What a wonderful world”.