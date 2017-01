Alessandra Ambrosio... è già tempo di tintarella sexy

Bellissima, statuaria, impeccabile...sempre. Alessandra Ambrosio si dedica alla tintarella pre Coachella festival: "Prepping for Coachella", cinguetta su Instagram e sfoggia le sue curve super sexy in bikini. La splendida top brasiliana ha appena festeggiato 35 anni con tanto di torta e candeline accanto ai suoi due bimbi. Mamma amorevole, modella super richiesta e regina dei social con oltre 6 milioni di follower...Cosa le manca?

Nulla. In passerella sfila da quando aveva 17 anni e nella scuderia di Victoria's Secret lei è da un bel po' indiscutibilmente il cavallo vincente. E vincente è anche nella vita privata. Compagna dell'imprenditore brasiliano Jamie Mazur da 8 anni ha due splendidi bambini e trascorre le sue giornate tra uno shooting in bikini in luoghi paradisiaci e i suoi impegni familiari. "Forevereonvacation" è il suo motto e noi, comuni mortali, suoi fan da sempre, non possiamo che darle ragione e ammirarla con un po' di invidia.