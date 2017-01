Alessandra Ambrosio, cover nuda per Maxim

Nella copertina appare in tutto il suo splendore, come mamma l'ha fatta posa coperta solo da un giornale che le copre appena il seno. Le foto sono bollenti, ma eleganti e mai volgari. Nella cornice azzurro e soleggiata di onte Carlo, la Ambrosio fa risaltare tutta la sua bellezza brasiliana. Alessandra è un'icona della moda, uno delle modelle più pagate di tutti i tempi, una donna sexy e potente, ma lei ancora ha i piedi per terra. "Mi piacciono i miei pantaloncini di jeans e t-shirt bianca," dichiara la modella che sa passare dal look più sofisticato a quello più semplice mostrando sempre la stessa raffinatezza e glamour. Calca i red carpet e le passerelle con disinvoltura da un capo all'altro della Terra. Trova il tempo per lanciare una sua linea di costumi trasformando il suo marchio in un impero commerciale. E' mamma di Anja Louise e di Noah Phoenix. Fa yoga, pilates, balla e corre. Tutto al top.