Alessandra Ambrosio, caffè in topless

"Morning, coffee anyone?" cinguetta Alessandra Ambrosio in topless con una tazzina in mano: "Buongiorno, qualcuno vuole del caffè?". Sexy, bellissima e molto fotogenica. Specie con pochi vestiti addosso. Del resto stiamo parlando di una delle top più pagate e gettonate del mondo...

In soli short e senza reggiseno la modella brasiliana, Angelo di Victoria's Secret e cover girl, insieme a Cristiano Ronaldo, dell'ultimo numero di GQ, ammicca nello scatto social lasciando intravedere uno scorcio di seno... super sexy.



Secondo GQ le curve dell'Ambrosio e quelle di Ronaldo rappresenterebbero la perfezione umana in fatto di forme fisiche. E ad ogni apparizione, con o senza veli, l'"angelica" top non smentisce certo questa affermazione! Ma non solo bellezza. L'Ambrosio è anche una delle donne più potenti del mondo.

Calca i red carpet e le passerelle con disinvoltura da un capo all'altro della Terra. Trova il tempo per lanciare una sua linea di costumi trasformando il suo marchio in un impero commerciale. E' mamma di Anja Louise e di Noah Phoenix. Fa yoga, pilates, balla e corre. Tutto al top.