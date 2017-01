Alena Seredova, tutta curve per lo shopping

Sorridente, sbracciata, decisa. Alena Seredova sceglie un abito lungo che le fascia il seno prosperoso per un pomeriggio di shopping milanese con l'amica Karolina Bartova. "Oggi sto bene, riesco a respirare" aveva dichiarato qualche settimana fa raccontando di essere uscita dal periodo difficile della separazione da Gigi Buffon e di vivere un momento d'oro accanto ad Alessandro Nasi. E lo si vede.

Raggiante e con le curve bombastiche, Alena si diverte tra le boutique del centro del capoluogo lombardo. "Mi sono presa cura di me e sono ripartita... dai miei figli" aveva raccontato. E con Alessandro si gode la sua famiglia allargata sperando magari in una nuova dolce attesa. "Custodisco il desiderio di avere una femminuccia... mai dire mai". E chissà che la cicogna non sia già pronta a spiccare il volo...