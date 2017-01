17 novembre 2014 Alena Seredova si ri...scopre: eccola sexy tra presente e passato La modella torna a posare e a far parlare di sé per gli scatti hot Tweet google 0 Invia ad un amico

09:37 - Se Gigi Buffon fa la papera durante la partita Italia-Croazia concedendo un gol agli avversari, la sua ex Alena Seredova fa la volpe sui social network. Ritrovato il sorriso e la felicità con Alessandro Nasi, la showgirl dispensa foto e backstage bollenti ai suoi follower. Per il Throwback Thursday delizia i fan con scatti ad alto tasso erotico e tra nuovi post e vecchi ricordi è un tripudio di sensualità.

Altro che giovedì gnocchi, il giovedì in casa Seredova vanno in scena i ricordi sensuali. Alena cinguetta postando le sue foto di qualche anno fa, quando faceva la modella a tempo pieno e posava mezza nuda. L'ultimo scatto del Thowback Thursday è di una Seredova super sexy in topless vedo-non vedo, affascinante e sportiva.



C'è spazio anche per i nuovi backstage, in cui la modella ceca incanta davanti all'obiettivo. La crisi con Buffon, che tra l'altro ha da poco presentato i figli Louis Thomas e David Lee a Ilaria D'Amico, è passata, Alena ha ritrovato il sorriso con il nuovo compagno Alessandro. Ed è pronta a ripartire dalle origini. Rispolvera vecchie foto e scatta nuovi servizi hot. Addio alla Seredova tutta casa e famiglia e bentornata Alena.