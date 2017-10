Alena Seredova si dà all'avventura con la famiglia

Avventura adrenalinica per Alena Seredova , i figli David Lee e Louis Thomas e il compagno Alessandro Nasi che hanno sfidato la legge di gravità in cilindro di cristallo alto otto metri. Sorridono tutti in una foto di gruppo con la tuta e il casco. Poi iniziano a volare in questo fine settimana senza campionato...

"Per noi era la prima volta, ma super divertente", racconta Alena Seredova su Instagram in risposta all'amica Juliana Moreira. Con una clip su Instagram l'ex signora Buffon mostra la sua esperienza nel cilindro in cui delle turbine potentissime producono un flusso d'aria fino a 370 km/h in grado di vincere la forza di gravità e sostenere le persone in volo. L'ex modella ceca prova a sorridere, ma nel video si intravede solo una sequenza di smorfie buffe. Una follower le scrive: "Sei una donna meravigliosa ed una brava mamma!!!". Dopo il campeggio nel bosco e una "lotta" contro la forza di gravità, quale sarà la prossima avventura per la bella famiglia allargata?