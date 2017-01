Alena Seredova, sex appeal e sensualità... condivisi

Gambe mozzafiato, sensualità e sex appeal. La classe di Alena Seredova è tutta in questi scatti condivisi sui social. Uno shooting mozzafiato in cui la modella ceca, ex di Gigi Buffon sfoggia tutta la sua femminilità e la sua elegante bellezza. Mentre si rincorrono voci insistenti sulla sua presunta terza gravidanza e altrettante smentite, lei non commenta e va dritta per la sua strada accanto al suo nuovo compagno, Alessandro Nasi, con cui la love story va decisamente a gonfie vele.