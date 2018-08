Alena Seredova, relax Oltreoceano con i baby Buffon e il compagno

Una meravigliosa vacanza in America sulle sponde del lago Michigan per Alena Seredova e famiglia. La ex di Gigi Buffon si sta divertendo con i figli, David Lee e Louis Thomas, il compagno Alessandro Nasi e il tato Adrian. Posta siparietti famigliari dei figli alle prese con le avventure in bici, sullo skate, in acqua, immersi nella natura.