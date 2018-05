Alena Seredova raggiante tra vacanze e shopping

Una vacanza all'insegna del divertimento, del mare, della buona cucina e delle risate per Alena Seredova che ha trascorso qualche giorno in Salento con il compagno Alessandro Nasi (con cui regala ai follower uno scatto romantico). Poi di corsa a Milano per una sessione di shopping e chiacchiere con le amiche. Per la ex di Buffon è un periodo di grande serenità.