Alena Seredova, primo bacio social con Alessandro Nasi

Una romantica Firenze by night è la scenografia perfetta per il primo bacio social di Alena Seredova e Alessandro Nasi. La coppia, in trasferta in Toscana con i figli della modella e di Gigi Buffon per un fine settimana di festeggiamenti, tra cui anche il compleanno di David Lee, appare innamoratissima: non a caso Alena cinguetta "#Florence in love".