Alena Seredova posa sexy per l'Expo e dice: "Ora sono finalmente felice"

13:00 - Pose sexy da top model, le lunghe gambe nude, il seno prosperoso, Alena Seredova, madrina ceca perl'Expo sembra "rinata". La separazione da Buffon e i lunghi mesi senza dormire e senza pace sono passati: " Oggi va bene, sto bene... riesco a respirare..." dice la modella sulle pagine di Chi, dove parla per la prima volta dopo lo "tsunami" che l'ha travolta neanche un anno e mezzo fa.

"Mi sono presa cura di me e sono ripartita... dai miei figli" racconta Alena, che posa davanti al padiglione ceco nell'area di Expo 2015 mostrando tutta la sua statuaria bellezza e le curve sinuose del suo corpo, raggiante ed esplosiva come non mai: "Ho trascorso mesi e mesi senza dormire, senza sonno e senza sogni. Oggi vado a letto tranquilla, senza pensieri. Ma in questo lungo e difficile periodo non ho mai avuto paura, non mi sono mai fermata, sono andata avanti, mettendo me stessa davanti allo specchio, a nudo, con tutte le mie paure. Mi è servito per ripartire".



E un nuovo viaggio per lei è davvero cominciato, accanto ad Alessandro Nasi, il manager, stretto parente degli Agnelli, che da qualche mese le è molto vicino e con il quale ha costruito una famiglia allargata. Un viaggio che Alena affronta adesso serenamente, pensando persino ad una nuova dolce attesa: "Custodisco il desiderio di avere una femminuccia... mai dire mai". Per un nuovo matrimonio invece bisognerà aspettare un po: "Prima devo divorziare da Gigi".