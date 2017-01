Alena Seredova, nuda tra le lenzuola

Felice e sensuale, tra le lenzuola tutta nuda Alena Seredova è uno schianto. La modella ceca posa per uno shooting fotografico e ammicca maliziosa all'obiettivo: stacco di coscia, décolleté e pelle nuda fanno impazzire i follower. Il nuovo compagno Alessandro Nasi e il suo ex Gigi Buffon saranno gelosi?

In questi giorni la bella Alena è a Milano, ospite alle sfilate milanesi, si fa pizzicare in giro per shooping, a spasso con le amiche, ai cocktail superfelice. L'arrivo nella sua vita di Alessandro ha portato una ventata di gioia e sorrisi che la rendono ancora più sensuale. Posa ammiccante e gioca provocando i suoi fan con scatti ad alto tasso erotico. Per uno shooting bollente è tutta nuda davanti all'obiettivo, non mostra mai nulla, perché si copre con un lenzuolo bianco, ma riesce ad essere molto intrigante e attraente. E nei momenti importanti molla tutto per correre allo stadio a tifare Juve: la sexy Alena è rimasta fedele ai bianconeri.